Peste bubbonica Cina | è allarme | morto un uomo | isolato un villaggio (Di sabato 8 agosto 2020) Emergenza improvvisa Peste bubbonica Cina. Le autorità locali confermano il decesso di una persona per cause direttamente riconducibili a questa malattia. Una notizia che fa preoccupare tanto la Cina quando il mondo intero giunge proprio dall’immenso stato asiatico. Nel villaggio di Suji Xincun si registra la morte di un uomo a causa della Peste bubbonica. … L'articolo Peste bubbonica Cina è allarme morto un uomo isolato un villaggio è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

MediasetTgcom24 : Cina, muore di peste bubbonica: villaggio in lockdown #cina - repubblica : Cina: muore di peste bubbonica, villaggio in lockdown - LaStampa : Muore di peste bubbonica in Cina, villaggio in lockdown - anari56 : Solo disgrazie dalla Cina: chiuso villaggio per peste bubbonica. Impareremo anche questa? Cina, villaggio in… - pbrex668 : RT @HuffPostItalia: C'è un morto di peste bubbonica in Cina: isolato il villaggio della vittima -