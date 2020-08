"Perché Giuseppe Conte è la fortuna di Maurizio Sarri": un Franco Bechis al curaro (Di sabato 8 agosto 2020) Juventus a casa, fuori dalla Champions League. Un fallimento clamoroso per i bianconeri e per Maurizio Sarri, il mister bianconero che rischia la cacciata al termine della sua prima stagione a Torino. Eppure, secondo Franco Bechis, Sarri resterà ben saldo sulla panchina. Il direttore de Il Tempo lo spiega, con ironia, su Twitter, laddove cinguetta: La vera fortuna di Maurizio Sarri si chiama Giuseppe Conte, che durante Juve-Lione ha prorogato per decreto il divieto di licenziare...". Il riferimento di Bechis è al decreto agosto, varato proprio nella serata di venerdì 7 agosto, che tra le varie misure per fronteggiare l'emergenza economica scaturita dalla pandemia da ... Leggi su liberoquotidiano

Ultime Notizie dalla rete : Perché Giuseppe CORONAVIRUS: l'INFETTIVOLOGO BASSETTI smonta lo STATO di EMERGENZA e SNOBBA il COVID, ecco perché iLMeteo.it Lodigiano, gallo multato perché canta troppo presto

La sanzione. Accertato che il gallo cantava alle 4:30, il vigile ha chiesto al pensionato di provvedere a fare in modo che l'animale non svegliasse il vicinato così… Leggi ...

Lipari, niente elisoccorso perché pesa 150 kg, via libera dopo proteste

(Adnkronos) - Un uomo di Lipari, la più grande isola dell'arcipelago delle Eolie, che con l'elisoccorso doveva essere trasferito in un ospedale a Messina, non ha ricevuto la disponibilità al trasporto ...

