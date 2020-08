Paratici Juventus, interviene direttamente la società: la decisione sul futuro (Di sabato 8 agosto 2020) Paratici Juventus – Dopo l’eliminazione dalla Champions contro il Lione la Juventus ha esonerato Maurizio Sarri. Il tecnico toscano è stato subito sollevato dal suo incarico e adesso parte il toto-nome per il prossimo allenatore bianconero. Non solo: stando agli ultimi rumours sembrerebbe essere in discussione anche la posizione di Paratici. Sul dirigente interviene Andrea Agnelli, ecco quanto filtra dalla Continassa. Juve, Paratici non è in discussione Sono “totalmente infondate” le voci di un ipotetico allontanamento di Fabio Paratici dalla Juventus. Lo rende noto la Juve all’ANSA: il club bianconero smentisce le indiscrezioni circolate sul dirigente nelle ultime ore dichiarando la massima fiducia nei ... Leggi su juvedipendenza

