Napoli, investita mentre attraversava la strada: muore 15enne (Di sabato 8 agosto 2020) Una ragazza di 15 anni stava attraversando la strada con un’amica quando è stata investita da un’auto guidata da un giovane di 21 anni. La 15enne ha perso la vita nell’incidente, l’amica, di 14 anni, è rimasta ferita a una gamba. È successo a Napoli, intorno all’una di notte. Alla guida dell’auto, una Smart a 4 posti, un ragazzo di 21 anni che ora è sotto shock. Al 21enne è stata ritirata la patente. Il giovane è stato sottoposto agli esami per verificare se al momento dell’incidente fosse sotto effetto di alcol o droghe. Chiesta anche l’acquisizione delle immagini dei sistemi di videosorveglianza. La vittima viveva a Calata Capodichino, poco lontano dal luogo dell’incidente. Stava attraversando la ... Leggi su open.online

La vittima stava attraversando la strada con un’amica, quando un’auto, guidata da un giovane del posto, l’ha travolta. Per la 15enne non c’è stato nulla da fare. L’amica ha subito una frattura alla ga ...È indagato con l'accusa di omicidio stradale il giovane di 21 anni che si trovava alla guida della Smart Forfour che, questa notte, ha investito due ragazzine di 15 e 14 anni in piazza Carlo III, nel ...