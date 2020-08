Marani: «Sarri non c’entra nulla con la Juve. Ora c’è un problema simile all’anno scorso» (Di sabato 8 agosto 2020) Matteo Marani, giornalista, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni dopo l’esonero di Maurizio Sarri dalla Juve Ospite in collegamento su Sky Sport 24, Matteo Marani ha commentato l‘esonero di Maurizio Sarri. Le sue dichiarazioni. ESONERO Sarri – «Agnelli dopo la partita ha parlato in modo chiaro, e ci si aspettava l’esonero di Sarri. La delusione è stata troppo grande, per una Juventus che arretra dal punto di vista europeo. Il Lione è stato sottovalutato. La Juve è andata fuori dopo la partita d’andata, non accettabile e giustificabile. E’ una storia che non si è mai concretizzata, ossia il rapporto tra Sarri e la ... Leggi su calcionews24

