Il suono delle campane lo ha fatto diventare aggressivo: un 49enne si è scagliato contro il parroco ed il sagrestano, arrivando alle mani prima di darsi alla fuga Forse il gran caldo ha fatto la sua parte ma quanto accaduto nel comune di Bonea, in provincia di Benevento, ha davvero dell'incredibile. Un uomo di 49

Terremoto 2016: sono tornate le campane della Torre civica di Norcia

Le campane sono troppo rumorose: aggredisce parroco e sagrestano, poi fugge

Un uomo di 49 anni è arrivato alle mani per “colpa” delle campane della chiesa. A suo dire suonano troppo spesso e sono eccessivamente rumorose: nella serata del 7 agosto, è uscito di casa ...

