La ciclopedonale Bione-Rivabella si collegherà alla stazione di Maggianico e a Piazza Nazioni

LECCO – Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nell’ambito della Conferenza Unificata del 18 giugno scorso, ha assegnato delle risorse per le ciclovie urbane, per la progettazione e realiz ...LECCO – Regione Lombardia ha messo in campo 300 milioni di euro per finanziare la realizzazione di opere infrastrutturali e di riqualificazione a Lecco e provincia. L’importante contributo, previsto d ...