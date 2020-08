George Clooney, "sesso orale in bagno con la socia di Jeffrey Epstein" svela un libro (Di sabato 8 agosto 2020) Ghislaine Maxwell ha raccontato la sua presunta avventura con George Clooney a Virginia Giuffre che lo ha scritto nel suo libro da poco dissigillato da un giudice americano. George Clooney avrebbe fatto del sesso orale con Ghislaine Maxwell, socia e presunta complice del finanziere Jeffrey Epstein. La clamorosa indiscrezione è stata confidata dalla stessa Maxwell a Virginia Giuffre, ex massaggiatrice e vittima di Epstein, che poi lo ha raccontato in un libro. Alcuni portali americani ed inglesi, come Page Six e The Sun Uk , hanno riportato un estratto di The Billionaire's Playboy Club, il libro scritto da Virginia Giuffre ex massaggiatrice di ... Leggi su movieplayer

clikservernet : George Clooney, “sesso orale in bagno con la socia di Jeffrey Epstein” svela un libro - Noovyis : (George Clooney, 'sesso orale in bagno con la socia di Jeffrey Epstein' svela un libro) Playhitmusic - - antonio_anro : @magnigiancarlo1 @doluccia16 Cosa vuole dire, che la sinistra per contrastarlo deve presentare George Clooney? - DalmaSafra : @anderealF e allora? io non impazzisco per johnny depp ne per george clooney eppure le donne della mia eta' ne sono pazze - patrizio23564 : @doluccia16 Brad Pitt, Richard Gere, George Clooney e Matteo Salvini... uguali proprio... -