Chelsea, Lampard: “La squadra in costruzione. Mercato? Bisogna capire dove migliorare” (Di sabato 8 agosto 2020) Frank Lampard, tecnico del Chelsea, è intervenuto ai microfoni di BT Sport al termine del match perso contro il Bayern Monaco (4-1 il risultato finale). Ecco le sue parole: “I ragazzi hanno reagito bene, anche se non è facile dirlo dopo un 4-1. Dopo i due gol subiti abbiamo reagito bene. Abbiamo commesso alcuni errori individuali che hanno portato ai loro gol”. Il manager dei Blues ha parlato anche del Mercato: “La squadra è in costruzione, abbiamo perso un giocatore come Hazard. Vogliamo di più del quarto posto, ma abbiamo raggiunto un buon obiettivo. Mercato? Dobbiamo capire come possiamo e dove dobbiamo migliorare“. Leggi su sportface

