Belen Rodriguez dice no alla De Filippi: “Stefano non lo perdono” (Di sabato 8 agosto 2020) Belen Rodriguez attraverso il suo profilo Instagram ha risposto a Maria De Filippi sulla questione Stefano De Martino Scambio di battute a distanza tra Belen Rodriguez e Maria De Filippi. La conduttrice di Mediaset ha rilasciato nel corso di un’intervista al settimanale Gente, delle dichiarazioni che hanno attirato l’attenzione della modella argentina. Durante l’intervista Maria De Filippi ha affermato che Stefano De Martino ne ha combinate di tutti i colori, e che è sempre riuscito a farsi perdonare l’imperdonabile, non escludendo un ritorno di fiamma. Come spesso accade, la replica della Rodriguez è arrivata tramite social. In una storia Instagram la showgirl ha però fatto capire di pensarla in modo ... Leggi su bloglive

