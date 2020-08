Atitech, Lettieri: Liquidità in ritardo, così le imprese falliscono (Di sabato 8 agosto 2020) È soddisfatto per l’introduzione della fiscalità di vantaggio al Sud, ora che si è chiarito che la misura riguarderà tutti i lavoratori e non solo i nuovi ipotetici assunti, ma il suo sguardo è rivolto all’autunno “quando tutti i nodi verranno al pettine”, dice. Patron dell’Atitech, specializzata in manutenzioni per aerei, maggiore azienda manifatturiera a Napoli, Gianni Lettieri non si stanca di ripeterlo: Stiamo sottovalutando il pericolo che tra ottobre e novembre molte aziende oggi sostenute dallo Stato possano fallire. E allora addio occupazione”. Lettieri non è contrario di principio al blocco dei licenziamenti (Chi vorrebbe mai lasciare a casa un solo lavoratore”, afferma) ma denuncia la lentezza con la quale la liquidità arriva alle ... Leggi su ildenaro

