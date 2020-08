Allarme Coronavirus, scoperto focolaio a Carrara: 21 positivi (Di sabato 8 agosto 2020) Massa Individuato un nuovo focolaio di persone positive al Coronavirus a Carrara , zona della Toscana fra le piu' colpite dal Covid-19. Ventuno persone - da una prima ricostruzione tutte sotto i ... Leggi su lanazione

Il bilancio del coronavirus in Francia peggiora e a Parigi torna l’obbligo di mascherine anche all’aperto. Con i contagi che crescono a ritmi preoccupanti ogni giorno, la nazione è costretta a misure ...

Massa Carrara, 8 agosto 2020 - Individuato un nuovo focolaio di persone positive al coronavirus a Carrara, zona della Toscana fra le piu' colpite dal Covid-19. Ventuno persone - da una prima ricostruz ...

