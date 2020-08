A bordo di un autocarro con il figlio di 10 anni la mamma compra la droga (Di sabato 8 agosto 2020) Si aggirava a bordo dell’autocarro ed è stata notata da degli agenti in borghese Hanno notato l’autocarro che si aggirava nei pressi della chiesa di San Giovanni Battista a Pontevigodarzere (Padova) ed ha proseguito poi verso via Zanon, fermandosi quindi vicino ad un giovane nordafricano. Gli agenti in borghese del Reparto di Polizia Giudiziaria hanno … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

ABosurgi : RT @Gazzettino: Mamma trentenne col figlio di 10 anni compra droga a bordo di un #autocarro - romi_andrio : RT @Gazzettino: Mamma trentenne col figlio di 10 anni compra droga a bordo di un #autocarro - Gazzettino : Mamma trentenne col figlio di 10 anni compra droga a bordo di un #autocarro -

Ultime Notizie dalla rete : bordo autocarro Mamma trentenne col figlio di 10 anni compra droga a bordo di un autocarro Il Gazzettino L'INTERVENTO PADOVA In macchina con sé aveva il panetto di hashish, la dose

PADOVA In macchina con sé aveva il panetto di hashish, la dose di cocaina e il figlioletto di dieci anni. Era appena stata ad acquistare la droga e guidava tranquillamente portando sia lo stupefacente ...

Donna sorpresa a a comprare cocaina e hashish insieme al figlio di dieci anni

Una donna veneziana è stata fermata dalla polizia locale in provincia di Padova dopo aver incontrato uno spacciatore e aver acquistato dell'hashish e della cocaina insieme al figlio di dieci anni. La ...

PADOVA In macchina con sé aveva il panetto di hashish, la dose di cocaina e il figlioletto di dieci anni. Era appena stata ad acquistare la droga e guidava tranquillamente portando sia lo stupefacente ...Una donna veneziana è stata fermata dalla polizia locale in provincia di Padova dopo aver incontrato uno spacciatore e aver acquistato dell'hashish e della cocaina insieme al figlio di dieci anni. La ...