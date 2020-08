xCloud impossibile su iOS? Apple blocca anche Stadia e GeForce Now (Di venerdì 7 agosto 2020) Google Stadia ha contribuito a dare il via a una nuova forma di gaming, lo streaming dal cloud. L'anno scorso, Stadia, xCloud e GeForce Now di Nvidia hanno fatto un grande passo, ma non sono ancora disponibili su iOS. Perché? Apple ha confermato che non consentirà servizi come Google Stadia, xCloud e GeForce Now sulla sua piattaforma.Parlando con Business Insider questa settimana, Apple ha confermato direttamente che non consentirà i servizi di streaming di giochi su iOS. La compagnia afferma che questi servizi violano la politica dell'App Store e, di conseguenza, non arriveranno su iPhone o su iPad."L'App Store è stato creato per essere un luogo sicuro e affidabile in cui i ... Leggi su eurogamer

