Wta Palermo 2020 | programma e ordine di gioco di sabato 8 agosto

Il programma, gli orari e l'ordine di gioco del torneo Wta di Palermo 2020 di domani, sabato 8 agosto, in cui figura Elisabetta Cocciaretto, sconfitta dall'estone Anett Kontaveit, la quale affronterà la numero uno del tabellone Petra Martic alle ore 17.00; a seguire ci sarà l'altra semifinale. CAMPO CENTRALE Dalle ore 17.00 – (1) Martic vs (4) Kontaveit A seguire – Ferro/Errani vs Yastremska/Giorgi A seguire – Cocciaretto/Trevisan vs Schoofs/Van Der Hoek

