Vercelli, ladro muore cadendo giù nel tentativo di scappare (Di venerdì 7 agosto 2020) Si era intrufolato nel palazzo insieme ad un complice, nel tentativo di compiere uno o più furti. Scoperto, nel tentativo di scappare è morto Fonte foto: (Pixabay)A Vercelli, Piemonte, si è verificato uno spiacevole episodio. Un ladro, nel tentativo di scavalcare dopo aver svaligiato un appartamento, è purtroppo precipitato da un’altezza considerevole che gli è costata la vita. Il trentenne, era in quella zona con un suo complice che si è subito dato alla fuga, salvandosi. Lui però non è stato attento ai movimenti o si è impigliato in qualcosa che non gli ha fatto fare quello che voleva, cadendo di sotto. Cade dal secondo piano e muore: era un ... Leggi su chenews

