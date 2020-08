TPL, Regioni a Governo: serve aumento linee (Di venerdì 7 agosto 2020) (Teleborsa) – “In vista del rientro a scuola e della ripresa delle attività a pieno regime a settembre, chiediamo mezzi aggiuntivi, personale e risorse. Se il distanziamento sociale ha portato ad un utilizzo dei mezzi inferiore del 50%, chiediamo un aumento delle linee del trasporto, ovvero un’integrazione, non inferiore al 30%“. Lo chiede Fulvio Bonavitacola, Coordinatore della Commissione Trasporti in seno alla Conferenza delle Regioni, in vista dell’incontro con il Governo, fissato per lunedì 10 agosto sul tema del trasporto pubblico locale e in occasione del quale la Commissione ha elaborato un documento, approvato ieri dalla Conferenza delle Regioni, che sarà presentato agli interlocutori. “Per settembre servono deroghe alle autorizzazioni ... Leggi su quifinanza

Distanziamento e capienza mezzi pubblici: il braccio di ferro continua. Regione Lombardia, che ha di fatto sfiduciato il governo sul tema, ha infatti deciso di continuare per la propria strada e di la ...

