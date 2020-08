Silva saluta i tifosi: “Restate a casa, sono commosso” (Di venerdì 7 agosto 2020) Finisce dopo dieci lunghi anni l’avventura di David Silva con la maglia del Manchester City. Per il centrocampista spagnolo la sfida di questa sera all’Etihad Stadium contro il Real Madrid sarà la sua ultima partita a casa con la Lazio che lo aspetta a Roma per affidargli le chiavi della squadra. I tifosi perciò avevano deciso di regalargli un tributo all’esterno dello stadio poi annullato a causa delle normi anti-covid19 che il governo britannico ha emanato. La stella spagnola ha deciso così di ringraziare i tifosi per il pensiero attraverso un post su twitter: “sono commosso dal fatto che i nostri fan abbiano pianificato un tributo per me stasera, ma l’annullamento è la decisione giusta viste queste circostanze. Ci saluteremo insieme al momento ... Leggi su alfredopedulla

clikservernet : Silva saluta i tifosi: “Restate a casa, sono commosso” - Noovyis : (Silva saluta i tifosi: “Restate a casa, sono commosso”) Playhitmusic - - Fantacalcio : Lazio, Silva saluta i tifosi del City: fumata bianca vicina? - LazionewsEu : #DavidSilva saluta i tifosi? 'Ci diremo arrivederci al momento giusto' (FOTO) #sslazio #forzalazio #lazionews… - Livia_DiGioia : RT @Alemilanista86: Lucas Paquetà detto Paquetinho mi sa che ci saluta, Firenze per Chiesa e cash? O scambio di prestiti con Milenkovic com… -

Ultime Notizie dalla rete : Silva saluta Silva saluta i tifosi: "Restate a casa, sono commosso" alfredopedulla.com Lazio, Silva saluta i tifosi del City: fumata bianca vicina?

Quella tra la Lazio e David Silva è sicuramente la trattativa più clamorosa, almeno per adesso, in questa sessione di mercato. Il club biancoceleste sta facendo di tutto per portare a Roma il fuoricla ...

City, David Silva saluta i tifosi su Twitter

David Silva ha salutato i tifosi del Manchester City. Il centrocampista del City David Silva giocherà questa sera a Manchester il ritorno degli ottavi di Champions col Real Madrid. All’andata vittoria ...

Quella tra la Lazio e David Silva è sicuramente la trattativa più clamorosa, almeno per adesso, in questa sessione di mercato. Il club biancoceleste sta facendo di tutto per portare a Roma il fuoricla ...David Silva ha salutato i tifosi del Manchester City. Il centrocampista del City David Silva giocherà questa sera a Manchester il ritorno degli ottavi di Champions col Real Madrid. All’andata vittoria ...