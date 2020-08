Nuova delusione per Nina Moric, lei e l’imprenditore napoletano si sono lasciati: “Mancava di attenzioni e…” (FOTO) (Di venerdì 7 agosto 2020) La showgirl Nina Moric pare sia stata colpita da una Nuova delusione. Dopo la fine della burrascosa relazione con Luigi Favoloso, la dama sembrava aver ritrovato l’equilibrio con un altro uomo. Di lui sono sempre trapelate poche informazioni sui social, dato che la Moric ha sempre fatto di tutto per mantenere il massimo riserbo. Ad ogni modo, la serenità sembra essere già terminata per la bella croata. Vediamo tutti i dettagli. Nina Moric e la delusione in amore Sul profilo Instagram di Amedeo Venza sono sono state pubblicate delle Stories nelle quali è presente un triste annuncio. La storia tra Nina Moric e il nuovo compagno pare sia ... Leggi su kontrokultura

La Roma cambia ufficialmente proprietario. Finisce l'era Pallotta e inizia quella Friedkin. Il magnate statunitense è fresco della prima delusione, l'eliminazione della squadra dall'Europa League, dop ...

Mancato rinnovo contrattuale per la sanità privata: Cgil delusa

In questi giorni stiamo vivendo la delusione per il mancato rinnovo del contratto per la Sanità Privata, la mancata firma delle associazioni datoriali Aris e Aiop dopo la preintesa raggiunta il 10 Giu ...

