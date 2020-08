Non c'è pace in casa Rodriguez. C'è un'altra "rottura" clamorosa? - (Di venerdì 7 agosto 2020) Francesca Galici Non si vedono assieme da diverse settimane e per questo motivo i fan di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono ora in allarme: dopo Stefano e Belen anche per loro tira aria di crisi? Grandi movimenti quest'estate nella famiglia Rodriguez. La crisi profonda, ormai rottura, tra Belen e Stefano De Martino ha messo in ombra l'altra coppia da copertina, quella formata da Cecilia e dal suo fidanzato Ignazio Moser. Voci sempre più insistenti parlano di problemi anche all'interno di questa coppia, che da ormai diverse settimane non si fa più vedere insieme sui social. I due hanno trascorso la quarantena insieme a Trento, nella tenuta agricola della famiglia Moser e si parlava addirittura di un imminente bambino in arrivo. Tuttavia, l'assenza social ha messo in allerme i fan. nodo ... Leggi su ilgiornale

borghi_claudio : Era meglio se non cominciavo nemmeno a leggere i verbali del Comitato Tecnico Scientifico. Altro che l'eparina... - matteosalvinimi : Una piazza così bella a Macerata non si vedeva da tempo: GRAZIE. - virginiaraggi : Zingaretti parli di furbizie sui rifiuti. L'unica furbizia è quella del tuo piano regionale. Roma e i suoi tre mili… - Tano_23fg : @GiampaoloF @barillagroup Caro Giampaolo,sicuramente Foggia non sarà una città perfetta,però questo tuo commento of… - emperorkouen : non pensiamo all'angst pensiamo a quanto sia etereo -