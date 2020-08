Nel nostro star system casareccio l’importante non è chi ti paga, è come spendi (Di venerdì 7 agosto 2020) Tutto quel che c’è da dire sulla presentabilità percepita lo disse Paolo Rossi (il comico, non il calciatore), in un qualche monologo nella seconda metà degli anni ‘90. Rossi ha sempre alternato assoluta appartenenza al club dei giusti (la Rai3 di Guglielmi) e assoluta impresentabilità (Via Montenapoleone dei Vanzina, che il club dei giusti avrebbe rivalutato molti anni dopo). Quel monologo non ricordo a quale delle vibranti accuse d’impresentabilità si riferisse, forse al lavorare per le tv di Berlusconi, ma ne ricordo una frase che la me ventiequalcosenne sentì e disse: ecco, questa sarà tutta la vita la mia linea difensiva. La frase era: non è chi ti paga, è come li spendi. Quando, un paio di settimane fa, il club dei giusti si è indignato per i ... Leggi su linkiesta

