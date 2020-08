Mirko Tocchio e il suo ‘Love' di gomma fanno infuriare Cartier (Di venerdì 7 agosto 2020) Nell'epoca moderna anche un oggetto semplice come un braccialetto di gomma può diventare una tendenza, soprattutto se si tratta di giovani, come Mirko Tocchio, visionario e irriverente, da molti definito enfant prodige della moda a livello internazionale per la sua creatività in puro stile street style. Mirko Tocchio, conosciuto su Instagram come HIGHFASHIONENEMY, ha iniziato a commercializzare una versione pop dell'iconico LOVE di Cartier, registrando vendite da capogiro soprattutto negli Stati Uniti. Il suo grande successo non è stato preso bene dalla maison parisienne che, tramite una società di Londra che si occupa della protezione dei diritti di copyright , ha avanzato una citazione per plagio nei confronti di Tocchio e dei ... Leggi su liberoquotidiano

