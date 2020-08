Milan, Boban: “Rifarei tutto, le mie scelte si sono rivelate giuste. Ibrahimovic deve restare” (Di venerdì 7 agosto 2020) In una lunga intervista concessa alla Gazzetta dello Sport, Zvonimir Boban ha parlato del suo allontanamento dal Milan dopo i diverbi con Gazidis e ha rivendicato la bontà di tante sue scelte: “Se rifarei tutto? Assolutamente sì, non potevo rischiare di vedere nello specchio uno sconosciuto con la mia faccia. Personalmente sono felice che tante decisioni discusse e non capite si siano rivelate di alto livello. Ora tutti vedono che le nostre scelte, tra mille complessità, non sono state fatte invano e che la base per un vero Milan c’è”. Il sodalizio con Maldini e Pioli stava funzionando e a differenza sua entrambi fanno parte del futuro del club rossonero: “Se Maldini ... Leggi su sportface

Gazzetta_it : #Boban “Rifarei tutto. @Ibra_Official è un genio e #Maldini resta fondamentale. Li sogno al top” @acmilan… - Gazzetta_it : La prima pagina della #Gazzetta di oggi Juve sfonda quel muro! Boban: 'Felice per il Milan' Tutte le notizie ??… - news24_napoli : Boban, retroscena su Ibrahimovic: “Lo avevo blindato a febbraio” - PianetaMilan : #Boban: '#Maldini ha dimostrato competenza. Ci siamo divertiti poco insieme..' - sportface2016 : #Milan, torna a parlare #Boban dopo l'addio: 'Rifarei tutto, le mie scelte si sono rivelate giuste. Ibrahimovic dev… -