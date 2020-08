Libano, il presidente Aoun non esclude “un’interferenza esterna” sull’esplosione di Beirut (Di venerdì 7 agosto 2020) “La causa delle esplosioni ancora non è stata determinata dato che esiste la possibilità che si sia prodotta un’interferenza esterna attraverso un missile, una bomba, o una qualsiasi altra azione”. A dirlo è il presidente libanese, Michel Aoun, citato dall’emittente locale Mtv. Anche se l’ipotesi principale della tragica esplosione di martedì a Beirut resta ancora quella di materiale (2.750 tonnellate di nitrato di ammonio) mal immagazzinato in un hangar nei pressi del porto, il presidente non esclude che la deflagrazione possa essere stata innescata da “un’interferenza esterna”. Aoun ha inoltre sollecitato il presidente francese Emmanuel Macron, volato ieri nella capitale del ... Leggi su italiasera

Agenzia_Ansa : A #Beirut si scava tra le macerie e si cercano i superstiti Il presidente francese #Macron in visita sul luogo del… - vaticannews_it : #5agosto È di almeno 100 morti il bilancio, ancora provvisorio, delle due potenti esplosioni che hanno devastato… - c_digiangiacomo : RT @ViciousVictim: @ItalianPolitics Quasi allo stesso tempo, il Presidente del #Libano dichiara il suo rifiuto alla costituzione di una com… - ManLanTuit : RT @RSInews: 'No a un'inchiesta internazionale' Il presidente del Libano à contrario: 'Distorcerebbe la verità' - Gli aiuti svizzeri non va… - ItalianPolitics : RT @ViciousVictim: @ItalianPolitics Quasi allo stesso tempo, il Presidente del #Libano dichiara il suo rifiuto alla costituzione di una com… -