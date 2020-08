La seconda ondata di Conte. Si attacca a tutto per tenere la poltrona (Di venerdì 7 agosto 2020) Va bene il principio di precauzione, è giusto essere prudenti e disciplinati, guai ad abbassare la guardia contro la presenza endemica del Coronavirus in Italia e peggio ancora nel resto del Vecchio Continente. E tuttavia non sfuggirà all'osservatore disincantato come lo spettro autunnale del Covid-19 venga impugnato preventivamente dal governo pentademocratico come un salvacondotto nella prospettiva post-elettorale che seguirà le regionali di settembre. La singolare resistenza alla pubblicazione dei verbali del Comitato tecnico-scientifico, ieri resi noti da questo giornale, si sta accompagnando a una manovra mediatica di natura chiaramente allarmistica per giustificare la proroga dello stato d'emergenza e il corredo di provvedimenti monocratici della presidenza del Consiglio. L'obiettivo del Conte bis non è neppure troppo celato: ... Leggi su iltempo

