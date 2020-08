Juventus-Lione diretta tv e streaming, dove vedere il match oggi (Di venerdì 7 agosto 2020) Juventus-Lione si gioca oggi alle 21.00 la sfida di Champions League valida per gli ottavi di finale di ritorno. I campioni d'Italia devono ribaltare il risultato dell'andata in favore dei francesi (1-0) e per farlo si affidano all'uomo della Coppa: Cristiano Ronaldo. Gli ospiti di Rudi Garcia, dopo una stagione senza brillare, sognano il grande colpo e di proseguire nel torneo.Juventus-Lione, le probabili formazionicaption id="attachment 978569" align="alignnone" width="820" Cristiano Ronaldo (getty images)/captionLa Juventus di Sarri dovrebbe schierarsi col 4-3-3. Szczesny in porta. Danilo, de Ligt, Bonucci e Alex Sandro in difesa. Pjanic al centro del campo con Bentancur e Rabiot ai suoi lati. Cuadrado potrebbe essere avanzato in attacco con Higuain e Cristiano Ronaldo. Attenzione al ... Leggi su itasportpress

