Higuain, si tratta la rescissione con la Juventus (Di venerdì 7 agosto 2020) Higuain valuta il suo futuro per la prossima stagione. L’attaccante argentino tratta la rescissione contrattuale con la Juventus Gonzalo Higuain valuta il futuro con la Juventus per la prossima stagione. Stando alle dichiarazioni de La Gazzetta dello Sport, il Pipita potrebbe chiedere la rescissione consensuale alla Vecchia Signora e salutarsi al termine della Champions League. L’attuale condizione fisica dell’attaccante argentino non è costante. Dopo un ottimo inizio di stagione, il numero 21 è lentamente calato. Le scelte di mercato della Juventus sono orientate alla ricerca di una nuova punta, da affiancare a Cristiano Ronaldo e Dybala. Al termine della competizione Europea, la società studierà i colpi da ... Leggi su zon

angeloinitaly : RT @SOSFanta: ?? #Gazzetta: 'Sorpresa #Juve: vicina la rescissione del contratto per un top della rosa' ? - ProfidiAndrea : RT @SOSFanta: ?? #Gazzetta: 'Sorpresa #Juve: vicina la rescissione del contratto per un top della rosa' ? - SOSFanta : ?? #Gazzetta: 'Sorpresa #Juve: vicina la rescissione del contratto per un top della rosa' ? - Clagol1 : @Delirio897J @Maggico7 @mikelelomb Direi il contrario,tratta la palla meglio di Higuain,il quale non riesce a tratt… - Delirio897J : @Maggico7 @mikelelomb Innanzi tutto non è detto che ci serva un attaccante titolare: Ronaldo e Dybala non sono ali… -

Ultime Notizie dalla rete : Higuain tratta Gonzalo Higuain tratta la rescissione con la Juventus: il Pipita andrà via a fine stagione Sport Fanpage Gonzalo Higuain tratta la rescissione con la Juventus: il Pipita andrà via a fine stagione

Il futuro di Gonzalo Higuain sembra sempre più lontano dalla Juventus. L'attaccante argentino e il club bianconero potrebbero salutarsi dopo la chiusura di questa stagione calcistica e prendere due st ...

Juventus, dalla Spagna: "Preso Milik: l'annuncio nei prossimi giorni! Higuain via"

La Juventus si prepara alla sfida di Champions League valevole per il ritorno degli ottavi di finale contro il Lione. Nella gara di andata i transalpini si sono imposti con il risultato di 1-0. Alla c ...

Il futuro di Gonzalo Higuain sembra sempre più lontano dalla Juventus. L'attaccante argentino e il club bianconero potrebbero salutarsi dopo la chiusura di questa stagione calcistica e prendere due st ...La Juventus si prepara alla sfida di Champions League valevole per il ritorno degli ottavi di finale contro il Lione. Nella gara di andata i transalpini si sono imposti con il risultato di 1-0. Alla c ...