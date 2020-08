Guida alla Champions agostana: la formula della Final Eight e le regole anti-Covid per blindare la finale di Lisbona (Di venerdì 7 agosto 2020) È una Champions League nuova e anomala quella che riparte il 7 agosto, dopo lo stop forzato dalla pandemia di Coronavirus dello scorso marzo. Nuova la formula, inedito per forza di cose il periodo in cui si gioca, ignoto e per certi versi anche più interessante l’esito della Finalissima di Lisbona, dove si ritroveranno le otto squadre qualificate per i quarti. Si riparte il 7 e l’8 agosto con le partite di ritorno degli ottavi di Finale – che in Italia saranno trasmesse da Sky – dopo le gare di andata giocate tra il 10 e l’11 marzo, quando la pandemia stava già mostrando i primi morsi in Europa. Il ritorno degli ottavi EPA/YOAN VALAT Cristiano Ronaldo inseguito da Lucas Tousart del Lione nell’andata degli ... Leggi su open.online

Via libera all’utilizzo dei test sierologici, ma soltanto all’interno dei laboratori pubblici o di quelli autorizzati e - sempre e comunque - sotto sorveglianza medica. Dopo le linee guida di maggio, ...

(ANSA) - ROMA, 07 AGO - "Il Napoli è migliorato tantissimo rispetto a quello che abbiamo affrontato nella partita di andata, ora difende bene e quando attacca può far male, ma noi del Barcellona abbia ...

