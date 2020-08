F1, Giovinazzi non si nasconde: “non ho preso bene l’arrivo di Sainz in Ferrari, a me le cose semplici però non piacciono” (Di venerdì 7 agosto 2020) Nuovo appuntamento a Silverstone per la Formula 1 che, dopo il Gran Premio d’Inghilterra, si prepara a vivere quello del 70° Anniversario. Antonio Giovinazzi è impaziente di scendere nuovamente in pista, anche se l’assenza dei tifosi continua a farsi sentire, una situazione che il pilota di Martina Franca spera passi il prima possibile: “non ci sono i tifosi, non è la Silverstone che ho conosciuto l’anno scorso. E poi c’è questo tampone a cui non riesco proprio ad abituarmi, anche perché è davvero fastidioso e doverlo fare ogni cinque giorni è una rottura” le sue parole alla Gazzetta dello Sport. “Ma son tutte cose che dobbiamo prendere per come sono, l’unico modo che abbiamo per correre è questo, dobbiamo farcelo andare bene. ... Leggi su sportfair

Anto_Giovinazzi : Un’esplosione assordante, una disgrazia che lascia senza parole. Il dolore nel vedere queste immagini e la sensazi… - Anto_Giovinazzi : Aver dato il massimo non è sufficiente. Lo sarà solo quando avremo ottenuto almeno il minimo dei nostri obiettivi.… - francescosegato : @F1Carcarla Non ho votato e non so perché. Piuttosto che Giovinazzi comunque farebbero finta di avere dubbi sull’in… - FeyRune23 : RT @F1Wes: comunque @Anto_Giovinazzi sarebbe bello se ti inginocchiassi pure te. siete cresciuti andando in giro nel mondo, siete cittadini… - g_ambro : @F1Wes @Anto_Giovinazzi Quindi tutti quelli che non si inginocchiano sarebbero razzisti ! curiosa teoria. -

Ultime Notizie dalla rete : Giovinazzi non È un Giovinazzi da applausi, fa legna, non sbaglia e costa meno della metà La Gazzetta del Mezzogiorno F1 | Kubica in pista nelle FP1 del secondo round di Silverstone

Nel primo week-end nel Regno Unito, ricordiamo, Kimi Raikkonen e Antonio Giovinazzi non sono riusciti a estrarre il massimo del potenziale della monoposto, aspetto che dovrà spingere la squadra a ...

Gp Gran Bretagna, Hamilton vince anche su tre ruote. Terzo Leclerc

Se Lewis Hamilton vince anche su tre ruote, appare abbastanza evidente che c'è ben poco da fare per fermarlo nel suo cammino verso la conquista del settimo titolo iridato. Il GP di Gran Bretagna è sta ...

Nel primo week-end nel Regno Unito, ricordiamo, Kimi Raikkonen e Antonio Giovinazzi non sono riusciti a estrarre il massimo del potenziale della monoposto, aspetto che dovrà spingere la squadra a ...Se Lewis Hamilton vince anche su tre ruote, appare abbastanza evidente che c'è ben poco da fare per fermarlo nel suo cammino verso la conquista del settimo titolo iridato. Il GP di Gran Bretagna è sta ...