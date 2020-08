Atalanta, Freuler carico: “Champions? Giocheremo con Bergamo e per Bergamo…” (Di venerdì 7 agosto 2020) Remo Freuler attende la Champions League contro il Paris Saint-Germain e sogna in grande. Il centrocampista dell'Atalanta ha parlato a l'Eco di Bergamo in vista della sfida contro i francesi di lunedì sera. Una gara speciale, valida per i quarti di finale, che potrebbe proiettare la Dea ancora più in alto.Freuler: "Giocheremo con Bergamo e per Bergamo"caption id="attachment 930731" align="alignnone" width="594" Freuler (getty images)/caption"So che mancherà Di Maria per squalifica, ma del fatto che Mbappé non sarà della gara me ne convincerò solo quando non lo vedrò in campo", ha detto Freuler sulle assenze o possibili tali dei parigini. "Esattamente come Verratti e tutti gli altri, ... Leggi su itasportpress

