A.S. Roma, giornata nera in borsa: pesa rischio OPA e delisting (Di venerdì 7 agosto 2020) (Teleborsa) – Si chiude con un ribasso teorico pari a-25% (a 0,4 euro per azione) la giornata borsistica dell’A.S.Roma. A far crollare il titolo della società di calcio, più che i risultati sportivi, con l’eliminazione della squadra dall’Europa League, sono stati i timori legati all’OPA del gruppo Friedkin sul flottante del club. Secondo l’accordo raggiunto nella notte tra mercoledì e giovedì per l’acquisizione della proprietà della squadra della Capitale, il texano Friedkin ha fissato un prezzo di 0,1165 per l’acquisizione delle azioni in possesso di James Pallotta. Un prezzo “a sconto” ben al di sotto dei livelli a cui viene trattato oggi il titolo giallorosso. Una situazione che avvalora le tesi di un possibile delisting ... Leggi su quifinanza

