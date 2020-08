Villar: “Voglio restare a Roma, Fonseca mi ha dato fiducia” (Di giovedì 6 agosto 2020) Gonzalo Villar, centrocampista della Roma, ha rilasciato un’intervista a Marca. Queste alcune delle sue dichiarazioni al quotidiano spagnolo: “Fonseca ha mostrato molta fiducia in me e molto interesse quando erano in corso le trattative. Mi piace la sua proposta e si adatta molto bene al mio gioco. Futuro? Non penso ad altro se non a essere qui l’anno prossimo. Voglio restare e penso di avere la qualità per essere una parte importante della squadra. Il mio obiettivo è quello di essere un giocatore chiave e di fare bene in questa città. Siviglia? È una squadra con un’energia pazzesca. I loro esterni salgono e scendono in continuazione. Hanno Ocampos e Banega, che per me è un punto di riferimento. Covid-19? Siamo tranquilli, ieri abbiamo superato i test ... Leggi su alfredopedulla

truffolina79 : RT @forzaroma: #Villar: “L’anno prossimo voglio restare, penso di poter essere importante” #ASRoma #SivigliaRoma #UEL - forzaroma : #Villar: “L’anno prossimo voglio restare, penso di poter essere importante” #ASRoma #SivigliaRoma #UEL - VoceGiallorossa : ??? @Gonzalo14villar: '@PFonsecaCoach crede in me, voglio essere un giocatore chiave per la @OfficialASRoma' #ASRoma… - asrsupporter : Col Siviglia voglio questa formazione: Mirante Mancio Ibanez Kolarov Brunello Diawara Villar Spinazzola Zaniolo Mkhitaryan Dzeko - truffolina79 : RT @forzaroma: #Villar: 'Lavoro col nutrizionista per crescere fisicamente. Voglio mettere in difficoltà Fonseca' #ASRoma -

