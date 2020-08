Supercar: un film ideato come reboot della serie è in fase di sviluppo (Di giovedì 6 agosto 2020) Supercar, la popolare serie televisiva con David Hasselhoff, è al centro di un progetto cinematografico ideato come reboot della storia. Supercar potrebbe tornare sugli schermi, questa volta cinematografici: un film reboot della storia al centro della serie cult con David Hasselhoff è infatti in fase di sviluppo. Nel team che si occuperà della produzione c'è James Wan che collaborerà con Spyglass Media Group, Michael Clear e Juson Scott. Il film di Knight Rider, titolo originale del cult degli anni '80, sarà scritto da TJ Fixman e la storia sarà ambientata nel presente, ... Leggi su movieplayer

cinemaniaco_fb : ?????????????? Supercar: un film ideato come reboot della serie è in fase di sviluppo - MangaForevernet : ? Supercar: annunciato un film reboot della celebre serie con KITT ? ? - 3cinematographe : #Supercar: il film reboot in lavorazione con #JamesWan tra i produttori - AlexKensei77 : @_SDeJong_ @RollingGuitar @enricoI00 @IlFuRyuzaki @elonmusk Si che poi è un bel quel concetto. Se ricordi anche in… -

Ultime Notizie dalla rete : Supercar film Supercar: il film reboot in lavorazione con James Wan tra i produttori Cinematographe.it - FilmIsNow Supercar: un film ideato come reboot della serie è in fase di sviluppo

Supercar, la popolare serie televisiva con David Hasselhoff, è al centro di un progetto cinematografico ideato come reboot della storia. Supercar potrebbe tornare sugli schermi, questa volta cinematog ...

Supercar: annunciato un film reboot della celebre serie con KITT

La famosa coppia degli anni ’80 che dava la caccia ai criminali, formata da Michael Knight e KITT, si riunirà di nuovo in un film di Supercar, che segnerà la prima volta che il franchise si presenterà ...

Supercar, la popolare serie televisiva con David Hasselhoff, è al centro di un progetto cinematografico ideato come reboot della storia. Supercar potrebbe tornare sugli schermi, questa volta cinematog ...La famosa coppia degli anni ’80 che dava la caccia ai criminali, formata da Michael Knight e KITT, si riunirà di nuovo in un film di Supercar, che segnerà la prima volta che il franchise si presenterà ...