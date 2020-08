State of Play agosto: ecco l’evento in diretta di oggi (Di giovedì 6 agosto 2020) Dopo una lunga attesa, finalmente, oggi 6 agosto andrà in onda lo State of Play, in questo articolo trovate il Player per seguire la diretta Dopo una trafila di rumor e voci di corridoio protrattasi a lungo, lo State of Play di Sony si terra in data odierna, 6 agosto, alle ore 22:00 (ora italiana) e in questo articolo trovate in basso il Player di YouTube per seguire l’evento in diretta. Dopo il reveal in pompa magna di giugno e un successivo periodo di relativa stasi, il pubblico fidelizzato della casa giapponese è nuovamente in attesa di novità fresche dall’universo videoludico targato Sony. La software house, ad ogni modo, ha già messo a freno gli entusiasmi ... Leggi su tuttotek

PlayStationIT : #StateofPlay giovedì alle 22:00! Ecco cosa aspettarsi: ?Sezione sui giochi in arrivo su PS4 e PSVR ?Aggiornamento s… - Eurogamer_it : Alla scoperta di #CrashBandicoot4ItsAboutTime in un nuovo imperdibile video gameplay! #StateofPlay - zazoomblog : State of Play agosto: tutte le novità su Crash Bandicoot 4 It’s About Time - #State #agosto: #tutte #novità #Crash - MangaForevernet : ? State of Play - Crash Bandicoot 4 si mostra in un gameplay ? ? - LucaParry85 : RT @teoKrazia: Sono a letto. Mi son ricordato che c'e lo State of Play. Apro uno stream a caso. Vedo Crash Bandicoot. Chiudo tutto. Notte! -