Sgravi fiscali del 30 per cento per le imprese del Sud (Di giovedì 6 agosto 2020) Uno Sgravio contributivo del 30% per le imprese del Sud, da applicare sulla parte del cuneo fiscale che spetta al datore di lavoro. E per tutti i lavoratori. E’ questa la novità nel rush finale degli infiniti negoziati per mettere a punto il decreto Agosto. La pressione di Giuseppe Provenzano ha fatto breccia nel governo, e ha trovato il favore di Roberto Gualtieri. In quella che, salvo sorprese, dovrebbe essere stata l’ultima giornata di negoziazioni prima dell’approdo del testo venerdì in Consiglio dei ministri, è stato ritagliato un miliardo per quella che si annuncia una sperimentazione che verrà messa in campo nei prossimi mesi di ottobre, novembre e dicembre.Un primo mattoncino in vista del Recovery plan. Spiegano fonti del governo che per colmare il gap del Meridione per quanto riguarda ... Leggi su huffingtonpost

Uno sgravio contributivo del 30% per le imprese del Sud, da applicare sulla parte del cuneo fiscale che spetta al datore di lavoro. E per tutti i lavoratori. E’ questa la novità nel rush finale degli ...

Norme per introdurre una fiscalità di vantaggio al Sud. Norme per far slittare le tasse di novembre per i lavoratori autonomi e forfettari. Un bonus di circa 5 mila euro a fondo perduto diretto ai 180 ...

