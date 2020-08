Roma, Fonseca: «Rifarei le stesse scelte. Sono io il colpevole» (Di giovedì 6 agosto 2020) Paulo Fonseca ha commentato l’eliminazione dall’Europa League contro il Siviglia: le parole del tecnico della Roma Paulo Fonseca, allenatore della Roma, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dell’eliminazione dall’Europa League contro il Siviglia. PRESTAZIONE – «Io Sono deluso. Ma devo dire che abbiamo meritato di perdere. Il Siviglia in questo momento è una squadra migliore rispetto alla nostra, ha giocato meglio e dobbiamo accettare la superiorità del Siviglia. È stato difficile giocare contro una squadra che ha fatto meglio. Devo dire che in questo momento è facile trovare spiegazioni per questo momento. Devo dire che il principale responsabile Sono io, senza scuse, ma dobbiamo vedere la realtà. E la ... Leggi su calcionews24

