Positivo scappa dall'ospedale e va in stazione: voleva tornare a casa (Di giovedì 6 agosto 2020) Era ricoverato nel reparto di Malattie infettive dell’ospedale di Rovigo perché Positivo al coronavirus ed è scappato dal reparto per far ritorno a casa - a suo dire - in provincia di Padova. L’uomo, un cittadino tunisino, è stato rintracciato in meno di un’ora dagli agenti alla stazione. Per lui è scattata la denuncia per epidemia colposa e mancata osservanza di un ordine legalmente dato per impedire la diffusione di una malattia infettiva: rischia diversi anni di reclusione.Attualmente le autorità stanno cercando di ricostruire i suoi ultimi movimenti per capire se possa aver contagiato qualcuno nei suoi spostamenti. Residente a Rubano in provincia di Padova, l’uomo di 33 anni era stato ricoverato dopo aver mostrato i sintomi del coronavirus a ... Leggi su huffingtonpost

