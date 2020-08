Pordenonelegge : il programma con gli eventi dal 16 al 20 settembre 2020 (Di giovedì 6 agosto 2020) È online da questa mattina il programma di Pordenonelegge 2020, 21^ edizione della Festa del Libro con gli Autori. Nell’anno più delicato per il mondo, si rinnova l’appuntamento con il festival dedicato al libro: sullo storico sito del festival Pordenonelegge.it il programma si potrà sfogliare e scoprire giorno per giorno, dal 16 al 20 settembre, con le novità, le anteprime, le grandi ospitalità internazionali e con gli accorgimenti presi a garanzia della sicurezza e della prevenzione. Meno autori, quindi – oltre 200 – meno incontri – 120, quest’anno – e un numero più ristretto di location in città, ma anche, per ... Leggi su udine20

pordenoneoggi : Pordenonelegge, online programma 21^ edizione - PrudenzanoAnton : Festival: il programma e i protagonisti di Pordenonelegge 2020 - 30giorninprova : RT @pordenonelegge: Libri in anteprima, autori italiani e internazionali: ecco il programma di #pnlegge2020 ?? - BisonSabrina : RT @illibraio: Dal 16 al 20 settembre 2020 si rinnova l’appuntamento con @pordenonelegge, giunto alla 21esima edizione! Qui il programma e… - andrea_segre : RT @pordenonelegge: Libri in anteprima, autori italiani e internazionali: ecco il programma di #pnlegge2020 ?? -