“Matrix è un’allegoria trans”: l’assist di Wachowski alle lobby Lgbt (Di giovedì 6 agosto 2020) Washington, 6 ago – Il popolarissimo film Matrix sarebbe un’«allegoria trans». Questo è quanto ha dichiarato Lilly Wachowski in una recente intervista video su Netflix. Questa rivelazione arriva a più di 20 anni di distanza dall’uscita della pellicola nelle sale (Matrix è del 1999), tanto che Wachowski deve al pubblico una spiegazione: «Sono felice che oggi sia emersa l’intenzione originale. All’epoca il mondo non era pronto». Sia come sia, la tempistica è quantomeno sospetta: sono ormai diversi anni che i fratelli Wachowski (Andy e Larry) sono diventati le sorelle Wachowski (Lilly e Lana), eppure solo adesso si verrebbe a sapere che il loro capolavoro sarebbe tutta una grande allegoria della ... Leggi su ilprimatonazionale

RegalinoV : Matrix, la regista rivela: “Il film è un’allegoria transgender” - onlyrreputation : Se le sorelle che hanno creato matrix dicono che quel film sia un'allegoria sul mondo trans, tu cis che non ha scri… - ValentinaDAmic4 : 'Matrix è un'allegoria trans', la conferma di Lilly Wachowski - - clikservernet : “Matrix è un’allegoria trans”, la conferma di Lilly Wachowski - cinemaniaco_fb : ?????????????? 'Matrix è un'allegoria trans', la conferma di Lilly Wachowski -

