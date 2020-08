Il Consigliere (ex M5s) del XII Municipio di Roma che dice: «L’omosessualità è una malattia causata dai vaccini» (Di giovedì 6 agosto 2020) Italia, agosto 2020. Non per colpa del caldo, non a causa della mole di lavoro. Si tratta di una vera e propria forma mentis che, secondo lui, trova conferma nel parere degli esperti. Prima di chiederci quali esperti abbia contattato Massimiliano Quaresima, dobbiamo analizzare quelle sue parole pronunciate non al bar (che non toglierebbero nulla alla gravità del caso), ma in un’Aula istituzionale. Quella del Consiglio del XII Municipio di Roma. Il Consigliere, eletto con il Movimento 5 Stelle e ora al Gruppo Misto, si è scagliato contro la mozione presentata dai pentastellati e dal Pd per l’adesione alla campagna nazionale ‘Da’ voce al rispetto’. Si tratta di un’iniziativa in favore dell’approvazione della legge contro l’omotransfobia. LEGGI ANCHE > Libero definisce ... Leggi su giornalettismo

