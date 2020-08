Frosinone-Ferentino, autotrasportatore denunciato per omissione di soccorso: è fuggito dopo un incidente con due feriti (Di giovedì 6 agosto 2020) Lo scorso 11 giugno presso il casello autostradale A1 di Ferentino una pattuglia della Sottosezione Polizia Stradale di Frosinone è intervenuta a seguito del verificarsi di un incidente stradale. Gli operatori, giunti sul posto per i rilievi, hanno trovato soltanto un’autovettura Peugeot con due persone a bordo, entrambe rimaste ferite, mentre non vi era la presenza di nessun altro veicolo coinvolto. I due feriti nella circostanza sono riusciti a fornire alcune informazioni in merito a quanto accaduto e da queste è emerso che la loro autovettura era stata urtata da un mezzo pesante di colore bianco, il cui conducente si era allontanato velocemente senza prestare il dovuto soccorso. A seguito di tale evento il personale addetto all’Ufficio Infortunistica della ... Leggi su ilcorrieredellacitta

Coronavirus Lazio, oggi 17 nuovi contagi: 3 sono d’importazione da Perù, Bangladesh e Romania

Sono 17 i nuovi casi di coronavirus registrati nel Lazio nelle ultime 24 ore. Tre sono d’importazione e sei si sono registrati fuori Roma e provincia, cinque in provincia di Frosinone uno in provincia ...

