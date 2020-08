Facebook ha rimosso un post di Trump con affermazioni false e dannose (Di giovedì 6 agosto 2020) Nel post del Presidente americano, informazioni false e dannose che violavano le regole sulla disinformazione Il social Facebook ha rimosso un post della pagina del presidente americano Donald Trump in cui si affermava che i bambini sono quasi immuni dal coronavirus. “Si tratta di contenuti che contengono affermazioni false e dannose che violano le nostre … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

Facebook ha rimosso un post della pagina del presidente americano Donald Trump in cui si affermava che i bambini sono quasi immuni dal coronavirus. "Si tratta di contenuti che contengono affermazioni ...

Facebook rimuove post di Trump, «fake news su Covid»

The Donald ha affermato che i bambini sono «virtualmente immuni» al virus. E Twitter blocca temporaneamente l’account della campagna del presidente Usa ...

Facebook ha rimosso un post della pagina del presidente americano Donald Trump in cui si affermava che i bambini sono quasi immuni dal coronavirus. "Si tratta di contenuti che contengono affermazioni ...The Donald ha affermato che i bambini sono «virtualmente immuni» al virus. E Twitter blocca temporaneamente l'account della campagna del presidente Usa ...