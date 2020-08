Esplosione a Beirut: tra i morti c’è anche un italiana (Di giovedì 6 agosto 2020) Degli ultimi minuti la notizia che tra le oltre 130 vittime della terribile Esplosione di Beirut, risulta esserci anche una cittadina italiana di 92 anni. A comunicarlo, riferiscono numerose fonti, è stata la Farnesina, che ha fatto sapere che di altri 10 italiani feriti nell’Esplosione. Beirut, un’italiana morta nell’Esplosione Da quanto si apprende in questi minuti, la cittadina italiana avrebbe avuto 92 anni, mentre gli altri italiani coinvolti nell’Esplosione sarebbero feriti solo in modo lieve. Maggiori dettagli verranno forniti col tempo dalla Farnesina, che sta monitorando costantemente la situazione. Sempre la Farnesina ha anche annunciato in giornata che ... Leggi su thesocialpost

