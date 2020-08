Decreto Agosto: cosa prevede la bozza (Di giovedì 6 agosto 2020) E' una mini manovra finanziaria tutta da definire il Decreto Agosto su cui sta lavorando il governo e che dovrebbe approdare in Consiglio dei Ministri tra il 6 e il 7 Agosto.La bozza, infatti, contiene 91 articoli per un budget di 25 miliardi di euro e nel provvedimento sono state inserire disposizioni in materia di lavoro, salute, scuola, enti locali sisma e fisco. Tra queste, lo stop alla riscossione delle cartelle fino al 15 ottobre e quello della seconda rata Imu alberghi, stabilimenti, fiere e cinema oltre alla proroga dell'esonero Tosap e cosap al 31 dicembre 2020.I nodi da sciogliere, però, sono moltissimi e lo scontro sarà duro sia all'interno della maggioranza stessa sia con Confindustria e parti sociali. Il tema più caldo è quello legato al doppio filo degli ... Leggi su panorama

Capezzone : Ecco #LaVeritaAlleSette, rassegna scorrettissima con @capezzone e @galietti82. Vincono i Benetton. L’affaire dei se… - Confindustria : Non siamo usciti dall'emergenza. Moltissime imprese lottano con calo della domanda e produzione che non riprende. S… - GianlucaVasto : @matteosalvinimi ORDINE DEL GIORNO - Giovedì 6 agosto 2020 249a Seduta Pubblica I. Discussione del disegno di legge… - LaNotiziaTweet : Trovata l’intesa sul #decretoagosto. Il testo approderà domani in Consiglio dei ministri. Sciolto il nodo sul blocc… - HDmotori : RT @HDmotori: Incentivi auto: con il Decreto Agosto arriva una nuova fascia -