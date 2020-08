Catania, Le Mura: “L’iscrizione è un miracolo”. Per la panchina piace Raffaele. E Vacca… (Di giovedì 6 agosto 2020) Il Catania si è iscritto al campionato di Serie C.Nella giornata di ieri, la dirigenza etnea ha presentato in Lega la documentazione necessaria e i versamenti obbligatori. "L’iscrizione è un miracolo frutto del lavoro di tutti. Dall’acquisizione del club in Tribunale all’iscrizione abbiamo corso come matti lavorando 24 ore su 24 per battere il tempo. Adesso speriamo di parlare anche di calcio perché dopo l’iscrizione dobbiamo risanare la società e sarà un percorso altrettanto difficoltoso". Lo ha detto Nico Le Mura, amministratore unico del Catania, come riportato dall'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport'."I legali, i commercialisti, i legali di Sigi e del Calcio Catania si sono impegnati con passione, indossando idealmente la casacca rossazzurra", ha ... Leggi su mediagol

