Campania, travolto e punto da uno sciame d’api: muore in agonia prima dei soccorsi (Di giovedì 6 agosto 2020) Investito e ucciso da uno sciame d’api. La tragedia si è consumata a Sarno, in provincia di Salerno, alle 10 e 30 di questa mattina, in località Sant’Eramo. Sarno (Salerno), 65enne ucciso da uno sciame d’api L’uomo, M.A., si trovava nella sua proprietà agricola, a quanto pare da solo, quando sarebbe stato sorpreso e punto … L'articolo Campania, travolto e punto da uno sciame d’api: muore in agonia prima dei soccorsi Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

