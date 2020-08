A luglio Volvo incrementa le vendite globali del 14,2% (Di giovedì 6 agosto 2020) BOLOGNA (ITALPRESS) – Volvo ha registrato un ottimo risultato di vendita di auto nel mese di luglio, incrementando i volumi del 14,2% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. La Casa automobilistica ha venduto 62.291 vetture nel corso del mese, grazie a un aumento delle richieste rispetto allo stesso periodo del 2019 registrato in Europa, Stati Uniti e Cina. Le vendite sul mercato europeo sono tornate a crescere in luglio e il trend positivo è continuato grazie all’allentamento delle restrizioni precedentemente adottate dagli Stati per contenere la pandemia di Covid-19. L’aumento a doppia cifra dei volumi registrato nel corso del mese è stato alimentato da una forte domanda orientata verso i pluripremiati modelli SUV della gamma di Volvo Car. ... Leggi su ildenaro

Nel mese di luglio, le vendite sul mercato statunitense hanno continuato a segnare un rialzo anno su anno, arrivando a 9.697 esemplari e segnando un incremento del 10,3% rispetto a luglio 2019. Nei pr ...

BOLOGNA (ITALPRESS) - Volvo ha registrato un ottimo risultato di vendita di auto nel mese di luglio, incrementando i volumi del 14,2% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. La Casa automobili ...

