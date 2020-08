17enne positivo al coronavirus dopo aver partecipato ad una serata: tensione a Catania (Di giovedì 6 agosto 2020) tensione a Catania dopo la scoperta che un giovanissimo è risultato positivo al tampone per il coronavirus. La tensione non giunge dalla positività in sé quanto per il fatto che il giovanissimo (parliamo di un 17enne) avrebbe partecipato a una serata in un lido della Playa (zona del capoluogo etneo dove durante l’estate si va … L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

Tensione a Catania dopo la scoperta che un giovanissimo è risultato positivo al tampone per il coronavirus. La tensione non giunge dalla positività in sé quanto per il fatto che il giovanissimo (parli ...

Catania, il virus torna a correre: contagiato anche 17enne dopo festa alla Plaia

La metà dei casi della Sicilia si concentra nella provincia etnea: preoccupa il caso di un giovanissimo per i tanti contatti che ha avuto CATANIA - Cresce l'allarme a Catania per i nuovi contagi da co ...

La metà dei casi della Sicilia si concentra nella provincia etnea: preoccupa il caso di un giovanissimo per i tanti contatti che ha avuto CATANIA - Cresce l'allarme a Catania per i nuovi contagi da co ...