'Università bandita', secondo filone d'inchiesta: altri 54 indagati (Di mercoledì 5 agosto 2020) La Procura di Catania ha notificato un avviso di conclusioni indagini per 54 persone, tutte coinvolte nella maxi inchiesta 'Università bandita' in merito ai concorsi truccati nell'ateneo. Lo scorso ... Leggi su cataniatoday

univca : Covid19: da settembre screening sierologico all'università - GisellaPagano : Cani e cavalli giocano e 'ridono' insieme. Lo dice la scienza - radioscienza : New post: Tor Vergata news: Avviso di mobilit? compartimentale per varie categorie presso l’Universit? del Salento - radioscienza : New post: Tor Vergata news: Avviso di mobilit? compartimentale per varie categorie presso l’Universit? del Salento - UstaUnisannio : Le novità dell’offerta formativa formativa di #Unisannio, le agevolazioni sulle tasse, la funzione dell’ateneo per… -

Ultime Notizie dalla rete : Università bandita L' UNIVERSIT À DI PADOVA PRESENTA UN VIDEO-VADEMECUM CON LE REGOLE PER IL RITORNO IN AULA WWWITALIA Università, primo corso in Italia per la preparazione teorica alla licenza di volo

Nasce il primo corso universitario in Italia in grado di offrire la preparazione teorica per l'esame della licenza di volo abbinato a un titolo di laurea triennale: il nuovo curriculum, Flight Crew Li ...

La prima opera teatrale scritta da un robot

TheaiTre è la prima opera teatrale scritta da un’intelligenza artificiale. L’obiettivo è utilizzare la robotica per creare delle opere teatrali innovative ed è stato avviato nella Repubblica Ceca, a u ...

Nasce il primo corso universitario in Italia in grado di offrire la preparazione teorica per l'esame della licenza di volo abbinato a un titolo di laurea triennale: il nuovo curriculum, Flight Crew Li ...TheaiTre è la prima opera teatrale scritta da un’intelligenza artificiale. L’obiettivo è utilizzare la robotica per creare delle opere teatrali innovative ed è stato avviato nella Repubblica Ceca, a u ...