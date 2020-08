‘Temptation Island 7’, Antonella Elia e Pietro Delle Piane paparazzati insieme al mare (Foto) (Di mercoledì 5 agosto 2020) La coppia formata da Antonella Elia e Pietro Delle Piane è sicuramente stata una Delle più controverse e chiacchierate dell’ultima edizione di Temptation Island. I due avevano partecipato al reality dei sentimenti certi che il loro amore sarebbe sopravvissuto a qualsiasi tentazione, ma qualcosa è andato storto. Se il loro percorso, infatti, era iniziato in modo sereno e giocoso, con il passare dei giorni le cose all’interno della coppia hanno iniziato ad incrinarsi: Antonella ha parlato più volte ai suoi compagni del suo ex fidanzato Fabiano, non mancando di elogiarlo, e Pietro dall’altro lato ha iniziato una conoscenza sempre più approfondita con la single Beatrice De Masi, arrivando ... Leggi su isaechia

